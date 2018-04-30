Тука рассказал, как изменится жизнь мирного населения после начала Операции объединенных сил. Новости

Жизнь гражданского населения в зоне проведения АТО после начала Операции объединенных сил не изменится. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает УНН.

«Я уверен на 95%, что ни один человек из гражданского населения ни на линии соприкосновения, ни на временно оккупированной территории каких-то радикальных изменений после изменения характера операции не почувствует. Ибо, несмотря на громкие штампы, которые сопровождали обсуждение Закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях, который называли и Законом о реинтеграции Донбасса, и Законом о деоккупации Донбасса, подавляющее большинство позиций этого закона касается исключительно управления силами ВСУ, Национальной гвардии, СБУ, пограничников и Национальной полиции в зоне проведения операции. Это касается взаимодействия между всеми силовыми субъектами на 90%, и простые люди вряд ли почувствуют на себе какие-то изменения», – считает он.

При этом он отметил, что в законе есть несколько пунктов, которые непосредственно касаются внутренне перемещенных лиц. В частности, там указано, что любые сделки, касающиеся права собственности, совершенные на временно неподконтрольной территории, являются недействительными, если они не заверены украинскими государственными нотариусами и не внесены в Государственный реестр. То есть, если у кого из тех, кто выехал на подконтрольную Украине территорию, там осталось какое-то имущество и его продали или присвоили, по возвращении неподконтрольных территорий их право собственности на это имущество будет возобновлено. Таким образом огромные опасения со стороны переселенцев, что в то время, как они живут здесь, их имущество будет безвозвратно разграблено и присвоено другими лицами, безосновательны. Все имущественные права будут восстановлены. Это касается как физических, так и юридических лиц.

Также он сообщил, что документы, полученные на неподконтрольной украинскому правительству территории будут действительны только при условии регистрации на украинской территории украинскими государственными нотариусами. «Эта норма существовала изначально, просто сейчас она приобрела силу закона. А те нотариусы, которые используют бланки так называемых "ДНР и ЛНР" – они вне закона Украины и эти документы не имеют никакой законной силы», – резюмировал Тука.

Напомним, 30 апреля, на Востоке Украины антитеррористическая операция (АТО) официально заканчивается и стартует Операция объединенных сил (ООС).

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