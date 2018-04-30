Как завершение АТО повлияет на жизнь Донбасса. Новости

30 апреля на Донбассе официально завершается антитеррористическая операция, которую переформатируют в операцию Объединенных сил. За изменением формального названия стоят не только нюансы управления силовиками, которые участвуют в боевых действиях. Это может повлиять и на повседневную жизнь многих граждан Украины на Донбассе. Журналисты «ВВС News Украина» разбирались, что реально изменится от переформатирования АТО для украинцев.

Еще 18 января Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», который и дал старт переформатированию АТО. Главная идея изменений – передать формальное командование операцией силовиков на Донбассе от СБУ, которая формально руководила АТО, Вооруженным силам Украины. Именно военные должны управлять «мерами по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ», которые теперь коротко называют операцией Объединенных сил. Для этой операции на Донбассе весь личный состав, оружие и все возможные силовые подразделения подчиняют Объединенному оперативному штабу ВСУ.

До 30 апреля вся территория Донецкой и Луганской областей была зоной АТО, на которой силовики имели специальные полномочия. На ближайших к линии разграничения территориях действовали военно-гражданские администрации. Отныне территории, подконтрольные «ДНР» и «ЛНР» будут иметь статус оккупированных, линию разграничения будут контролировать военные, территории вблизи нее будут иметь специальный правовой режим. Там должны образовать так называемые «зоны безопасности», границы которых будет определять начальник генштаба ВСУ по представлению командующего Объединенных сил. Пока в пресс-службе Генштаба и Министерства обороны не смогли объяснить изданию на какие именно территории будут распространяться эти зоны. Там пообещали, что эта информация станет известна вскоре после переформатирования АТО уже в первых числах мая.

В зонах безопасности решением командующего Объединенных сил могут создаваться районы ограниченного и запрещенного доступа для гражданских лиц. Туда попадать можно будет только по специальным пропускам. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в Миноброны сообщило, что зонами безопасности могут быть около 15 поселков в Донецкой и Луганской областях.

В законе четко прописали усиленные полномочия силовиков, которые будут действовать на территориях этих «зон безопасности». Во многом, как указывают эксперты, эти полномочия перекликаются с тем, какие имели силовики на территории зоны АТО.

В зонах безопасности силовики имеют право применять оружие и спецсредства, задерживать и доставлять граждан в полицию, проверять документы и в случае их отсутствия задерживать, проводить личный досмотр и досмотр транспорта. Также прописаны полномочия ограничивать движение транспортных средств и пешеходов, входить и проникать на земельные участки, объекты недвижимости и транспортные средства, а также использовать средства связи и транспорт граждан в случае необходимости.

Многие правозащитники сравнивают такой режим со своеобразной формой военного положения и опасаются, что это может привести к ухудшению соблюдения прав местных жителей.

Хотя руководитель Объединенных сил Сергей Наев заявлял, что в гуманитарной сфере их главной задачей будет улучшение условий жизни и безопасности жителей Донецкой и Луганской области.

«В законе предусмотрели, что Украина не признает любые акты на временно оккупированных территориях и считает, что они не создают правовых последствий. Хотя есть исключение, которое касается документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», – отмечает издание.

Правозащитник Валерия Вершинина рассказала изданию, что с переформатированием АТО могут возникнуть определенные проблемы с социальной помощью внутренне перемещенным лицам и жителям Донбасса.

«Нас заверили в министерстве социальной политики, что изменение режима не приведет к ухудшению социального обеспечения. Хотя мы не исключаем, что людям нужно будет подавать документы на получение помощи заново», – рассказала Вершинина.

Одна из серьезных оговорок, которую называют жители Донбасса в связи с переформатированием АТО, это возможное изменение порядка пересечения линии разграничения.

Уже более трех лет на Донбассе действует система электронных пропусков через линию разграничения. За это время систему наладили и для получения пропуска можно подать документы в интернете на портале государственных услуг. Полученный электронный пропуск действителен в течение года, после чего его так же можно продлить через интернет. Пока нет информации о том, что передача полномочий руководства АТО от СБУ к военным повлияет на процедуры пересечения линии разграничения.

Представители военных, с которыми общались журналисты издания, пока не смогли предоставить точную информацию по этому поводу. Зато в пограничной службе, которая обеспечивает контроль пересечения гражданами линии разграничения, журналистам рассказали, что никаких изменений не планируют. По словам представителя ГПСУ Олега Слободяна, из-за переформатирования АТО в системе пропусков изменений не должно быть и ранее предоставленные документы будут действовать.

Похожая ситуация и с журналистами, которые для освещения ситуации в зоне АТО должны были получать полугодовую аккредитацию. Сначала работники СМИ проходили согласование в СБУ, а затем пропуск выдавало министерство обороны. С 25 апреля полномочия аккредитовать журналистов полностью перешли к военным. Хотя ранее выданные пропуска будут действовать в течение сокращенного срока – только до 1 августа 2018 года.

Напомним, 13 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о смене антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в Операцию объединенных сил (ООС) с 30 апреля этого года.

Также, президент Украины Петр Порошенко в ходе визита на Донбасс представил командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. Командующий Объединенных сил заявил, что подготовит ВСУ к освобождению Донбасса.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко считает, что нужно укрепить Вооруженные силы Украины настолько, чтобы они смогли вернуть неподконтрольные территории.

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