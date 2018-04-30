В правительстве разработали план 8-Р для реинтеграции Донбасса. Новости

Процесс реинтеграции неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса нужно начинать уже сейчас. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает УНН.

При этом он подчеркнул, что возвращение территорий зависит от многих факторов.

«Процесс реинтеграции нужно начинать уже сейчас, не дожидаясь освобождения тех территорий. Ибо, если взять существующие пункты въезда-выезда, то по официальным данным линию разграничения ежемесячно пересекают около миллиона человек. Это живые люди со своими вопросами и своими проблемами, и вместе с тем – это огромный источник информации для тех людей, которые живут на оккупированных территориях. И надо работать с этими людьми», – пояснил он.

По словам Туки, министерство приняло план реинтеграции восточных регионов, так называемый План 8-Р. В нем утвержденная на три года Стратегия по вынужденным переселенцам и соответствующий план мероприятий. «Там более 40 вопросов, задействованы абсолютно все министерства. Также есть специальная программа, в этом году она снова будет работать – упрощенное поступление детей с оккупированных территорий в украинские вузы без вступительных экзаменов, просто по заявлению и определенным персональным документам. И таких примеров много», – сказал он.

Напомним, 30 апреля, на Востоке Украины антитеррористическая операция (АТО) официально заканчивается и стартует Операция объединенных сил (ООС).

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