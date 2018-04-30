Житель Мирнограда разгуливал по городу с гранатой. Новости

В Мирнограде (до переименования – Димитров, Донецкая обл.) на остановке общественного транспорта у мужчины изъяли гранату. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Сообщается, что внимание пешего наряда полиции привлек мужчина, который, нарушая законодательство, употреблял спиртные напитки в общественном месте. При составлении административного протокола правоохранители выяснили, что 34-летний местный житель имеет при себе боеприпас. На место происшествия были вызваны следственно-оперативная группа Мирноградского отделения полиции и взрывотехники, которые и изъяли боевую гранату Ф-1.

Мужчина признался, что осенью прошлого года нашел гранату возле одной из местных шахт и «решил оставить себе для удачной рыбалки».

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.