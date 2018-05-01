Под Славянском нашли мешок с патронами (Фото). Новости

Вблизи Славянска правоохранители изъяли арсенал боеприпасов. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Сообщается, что у заправочной станции в мешке были обнаружены более 2 тыс. патронов и граната. Взрывоопасные предметы нашла местная жительница и сообщила о находке правоохранителям. Арсенал изъят и будет направлен на экспертизу.

Правовую оценку факт получит после проведения первоочередных оперативных и следственных действий. Проводятся мероприятия, направленные на установление владельца боеприпасов.

Фото: ГУ НП в Донецкой области