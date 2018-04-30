Люди-невидимки: Как в волонтерском хосписе живут те, кого из дома прогнала война. Новости

Волонтеры обустроили хоспис в прифронтовом городе Часов Яр (Бахмутский район, Донецкая обл.). В двух кирпичных одноэтажных домах, которые стояли пустыми, сейчас живут десять женщин и семеро мужчин, пишет газета «Экспресс».

«Хоспис принимает пострадавших от военных действий уже второй год. Когда я вывозил беженцев из Славянска и Горловки, то заметил, что есть много людей, у которых или нету родных, или те их бросили. Сначала мы вывозили их в больницы, помогали с едой и одеждой. Однако, когда заметили, что государство такими людьми не занимается, решили создать для них приют. Нашли в городке пустой дом в хорошем состоянии, обустроили хоспис. Через месяц еще один дом, тогда разделили жителей. В одном женщины, в другом – мужчины. Готовимся делать капитальный ремонт уже третьего дома», – рассказывает Евгений Ткачев, основатель приюта.

В хосписе проживают переселенцы из Авдеевки, Горловки, Ясиноватой, Марьинки. Живут в комнатах по двое или по трое. Самому старшему – Владимиру Никифоровичу – 92 года. Его дети живут в России, очень состоятельные, один из них военный, преподает в академии.

«Как-то мы нашли их контакты, сообщили, мол, ваш родственник здесь. И услышали в ответ: "Когда умрет, звоните!"», – рассказываетТкачев

Также там живет мужчина, которому около 35 лет. Его личные данные неизвестны. «Знаем, что он из Авдеевки, попал от обстрел, потом его контузило, далее – больница, инсульт. Бедняга два года жил в городской больнице как неизвестный. Сейчас он парализованный – половина тела неподвижна, нормально говорить не может», – сказал основатель приюта.

Ухаживают за жителями хосписа волонтеры. На смене работают три женщины и двое мужчин. Варят есть, убирают, переодевают обитателей приюта, дают лекарства. Рядом с домами хосписа – небольшое хозяйство: куры, свиньи.

«Рацион здесь довольно простой, но питательный. Готовим три раза в день, как для себя. Каждый раз есть мясо или рыба, на гарнир – каши, макароны, картофель. Часть жителей хосписа никуда не выходит, поэтому о новостях в узнают из телевизора и рассказов волонтеров. Кто хочет, в воскресенье посещают церковь. Их подвозят туда машиной», – говорит работница хосписа.

«Почти все жители хосписа признаются, что никогда не жили в таких условиях раньше. У нас есть и теплая вода, и душ, и холодильник, и стиральная машина. А в одном из домов даже кондиционер есть», – продолжает Ткачев.

К некоторым из постояльцев хосписа приезжают родственники.

«У нас раньше жила 50-летняя женщина, которой снайпер попал в бедро пулей крупного калибра. Мы помогли ей с лечением, оформили инвалидность. А потом ее забрала дочь, когда нашла работу. Еще одна женщина также надеется перебраться к детям», – рассказывает Ткачев.

По словам волонтеров, все жители хосписа нуждаются в медицинской помощи. Но лишь часть из них получает помощь от государства – имеет минимальные пенсии. Остальные стали для страны «невидимками». «У некоторых нет документов. Кто-то никак не может дождаться начислений или выплат. Например, жила у нас бабушка Мария из так называемой серой зоны. Ждала полгода пенсию, так и умерла, ни копейки не получив», – объясняет Ткачев.

Один из жителей хосписа, Иван Иванович, уже несколько раз пытался бежать. Очень хочет увидеть родную Ясиноватую. Тогда волонтеры в очередной раз садятся около него и объясняют, из каких руин его получили, убеждают, что надо остаться здесь. Но он только грустно смотрит на дверь. Домой хочется...

Как сообщалось ранее, в Донецкой области, недалеко от Часов Яра волонтеры открыли приют для пенсионеров из подконтрольных районов и прифронтовых территорий.