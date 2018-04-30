Тука о миротворцах на Донбассе: Рано или поздно это произойдет. Новости

Самым перспективным путем урегулирования конфликта на Донбасса является введение миротворцев. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает УНН.

«Для меня лично самым перспективным путем является введение миротворческой миссии ООН. С дальнейшим разоружением незаконных вооруженных формирований, установлением переходной администрации, последующими выборами и интеграцией этих территорий в единое пространство Украины», – сказал он.

При этом Тука не берется прогнозировать сколько времени займет подготовка и ввод миротворческой миссии. «Существует очень много внешних факторов, прежде всего – сама Россия. Без доброй воли Российской Федерации это не может произойти при любых обстоятельствах. Пока что никаких предпосылок для этого, хотя бы каких-то внешних проявлений готовности к этому со стороны России я не вижу. И я не могу сказать, что я разделяю те оптимистичные настроения, что это произойдет в ближайшем будущем. Я не думаю, что до конца этого года миротворцы появятся на Донбассе. Но рано или поздно это произойдет», – считает он.

Тука напомнил, что Россия как постоянный член Совбеза ООН имеет право наложить вето на любое решение и «ни у кого нет никаких иллюзий относительно того, что она этим правом вето не воспользуется». «Существует единственно возможный путь преодоления этого вето – это голосование Генеральной ассамблеей ООН. Но у меня есть стойкое ощущение, что таким путем никто не пойдет, поскольку ни один из постоянных членов Совбеза не захочет создавать прецедент, чтобы в будущем не попасть в аналогичную ситуацию. Поэтому единственный реальный путь сегодня – это усиление давления на Россию для того, чтобы заставить ее согласиться на те условия, которые выдвигает Украине вместе со своими союзниками», – пояснил Тука.

Он также отметил, что роль миротворческого контингента на Донбассе будет зависеть от того, какой мандат он получит. «Существует несколько мандатов. Россия предлагает, чтобы роль миротворцев ограничивалась сопровождением миссии ОБСЕ, не больше. Нас это не устраивает. Мы настаиваем на введении миротворческой миссии сразу на всю оккупированную Россией территорию включая государственную границу. Но надо опять же понимать, что все это может произойти только при условии согласия Российской Федерации. Тогда, когда она примет решение о выводе своих регулярных войск, о выводе своих наемников, о выводе тех вооруженных прокси-формирований, которые там существуют. А остальные формирования будут или разоружены, или уничтожены», – резюмировал Тука.

Как сообщалось ранее, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что миротворческая миссия на Донбассе не сможет начаться до конца года, ведь для принятия соответствующего решения нужно значительно больше времени.

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