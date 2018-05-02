В Мариуполе расцвели… дачи (Фото). Новости

Весной расцветают мариупольские дачи. Каждый кустик, каждая травинка, щеголяя друг перед другом, дарят красоту. Вишни, сливы, яблони превращаются в воздушные белоснежные облака, роняющие нежные лепестки. Тюльпаны, нарциссы, петуньи и другие цветы светятся яркой радугой среди изумруда весенней травы. Отовсюду – терпкий, кружащий голову аромат… Прозрачный воздух наполнен порханьем бабочек, птичьими трелями, гуденьем пчел.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», в Мариуполе дачи – статья особая. У садоводческих обществ прописка, как правило, городская. И это обстоятельство является привлекательным для многих. Для молодых семей, отчаявшихся насобирать деньги на квартиру… Для переселенцев, вынужденных в приморском городе начинать строить свою жизнь заново… Для любителей природы, которые с радостью меняют бетонный «скворечник» на дом, окруженный садом… Отстраиваются и живут, наслаждаясь свежим воздухом, нередко при этом сдавая в аренду свои городские квартиры.

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