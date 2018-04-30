С начала года на Донбассе привлекли к ответственности 100 членов НВФ. Новости

С начала 2018 года на Донбассе к ответственности привлекли 100 участников незаконных вооруженных формирований (НВФ), из них 86 подозреваемых задержаны. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.
«За четыре месяца полиция привлекла к ответственности 100 боевиков. Из них – 86 задержаны, еще 14 – объявлены в розыск и привлекаются к ответственности заочно. Среди них – жители Славянска, Константиновки, Лимана и Доброполья в возрасте от 22 до 52 лет», – говорится в сообщении.
Также в полиции отметили, что большинство из задержанных дежурили на блокпостах НВФ за еду и сигареты, незаконно обследовали транспорт граждан и осуществляли фильтрацию.
Так, уроженец Донецка, которому в то время было 19 лет, попал в ряды НВФ во время «призыва» – получил повестку и добровольно вступил в НВФ «ДНР» в декабре 2015 года.
Его направили на передовую в Старобешевский район в составе «первого Славянского дивизиона», где он участвовал в боевых действиях в звании рядового в должности пулеметчика. Мужчине выдали камуфляжную форму и автомат Калашникова. В его функции входило охранять военную технику и перегонять ее во время передислокаций.
Он прослужил около трех недель, после чего самовольно покинул расположение. Длительное время скрывался, а затем переехал на подконтрольную Украине территорию в Доброполье и сдался СБУ.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины.
«После проверки деятельности участника НВФ при условии, что он не совершал тяжких преступлений, дело может быть переквалифицировано, и мужчина будет освобожден от уголовной ответственности и начнет нормальную жизнь», – говорится в сообщении.
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