Волонтер опубликовал перечень населенных пунктов, которые относятся к зоне боевых действий (Список). Новости

Волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook опубликовал перечень населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, входящих в зону боевых действий согласно новым правилам в связи с началом проведения операции объединенных сил.

«Все остальные населенные пункты до границ с Харьковской и Днепропетровской областей входят в "зону безпеки". Для них до отдельного распоряжения командующего операцией ОС ничего не меняется. Обо всех ограничениях и создании районов "ограниченного доступа" и "запрещенного доступа" командование ООС будет оповещать заранее. Ну, насколько это будет нужно в зависимости от обстоятельств и оперативной обстановки», – написал он.

Ранее сообщалось как изменится система пропусков на территорию Операции объединенных сил.

Напомним, 13 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о смене антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в Операцию объединенных сил (ООС) с 30 апреля этого года.

Также, президент Украины Петр Порошенко в ходе визита на Донбасс представил командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. Командующий Объединенных сил заявил, что подготовит ВСУ к освобождению Донбасса.

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