Диковинные птицы и звери: В Краматорске всемирно известный скульптор раскрасил забор (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) кистями и разноцветными красками краматорский художник Сергей Лаушкин и закарпатский скульптор Миклош Штец превращают серый забор фильтровальной станции в произведение искусства. Рисуют они в уникальной и неповторимой манере самобытной художницы Марии Примаченко.
Диковинные птицы с богатым красочным оперением, волшебные существа, мимо которых не пройдешь, не заметив, – все это подготовка к очередному фестивалю аматорского искусства имени Марии Примаченко.
Работы украинского художника, члена Национального союза художников Украины, народного мастера Украины, члена Национального союза мастеров народного творчества, скульптора, резчика по дереву Миклоша Штеца уже украшают Краматорск. Произведения художника входят в коллекции отечественных музеев, а также музеев Канады и Австралии. Более 200 его работ пополнили частные коллекции в Украине, России, Венгрии, Польше, Германии, Алжире, Израиле, США и Франции.
Напомним, новый мурал нарисовал на стене школы - интерната № 23 в Славянске (Донецкая обл.) харьковский художник Александр Бритцев.
Источник: «Технополис»
Читайте также:
- Птицы и рыбы: В Одессе нарисовали арт-объект, посвященный переселенцам
- Француз из Донбасса о Киеве, Львове и войне (Фото)
- Муралы Донецка: Реставрировать нельзя оставить (Фото)
- В центре Мариуполя появился новый мурал (Фото)
- В Авдеевке для популяризации украинской поэзии создали мурал (Фото)
- Художник из Донбасса создал первый мурал в Полтаве (Фото)
- На Донетчине появился мурал на темы шахтерского труда и казачества (Фото)
- Больше, чем педагог: Самая известная учительница Авдеевки (Фото)
- «Склоград»: На Донетчине появился мурал на руинах завода (Фото)
Комментарии