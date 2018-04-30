Диковинные птицы и звери: В Краматорске всемирно известный скульптор раскрасил забор (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) кистями и разноцветными красками краматорский художник Сергей Лаушкин и закарпатский скульптор Миклош Штец превращают серый забор фильтровальной станции в произведение искусства. Рисуют они в уникальной и неповторимой манере самобытной художницы Марии Примаченко.

Диковинные птицы с богатым красочным оперением, волшебные существа, мимо которых не пройдешь, не заметив, – все это подготовка к очередному фестивалю аматорского искусства имени Марии Примаченко.

Работы украинского художника, члена Национального союза художников Украины, народного мастера Украины, члена Национального союза мастеров народного творчества, скульптора, резчика по дереву Миклоша Штеца уже украшают Краматорск. Произведения художника входят в коллекции отечественных музеев, а также музеев Канады и Австралии. Более 200 его работ пополнили частные коллекции в Украине, России, Венгрии, Польше, Германии, Алжире, Израиле, США и Франции.

Напомним, новый мурал нарисовал на стене школы - интерната № 23 в Славянске (Донецкая обл.) харьковский художник Александр Бритцев.

Источник: «Технополис»

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