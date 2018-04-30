Не надо из отбросов делать героев, – Тука. Новости

В рамках реинтеграции временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса люди, которые не совершали уголовных преступлений, должны получить прощение. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает УНН.

По его словам, он не является сторонником Закона о коллаборационизме,а считает необходимым принятие Закона о прощении. «Это вовсе не означает сплошную и полную амнистию для всех. Это означает, что те люди, которые совершали военные или насильственные особо тяжкие преступления – они должны нести наказание согласно действующему законодательству. Остальное население, которое волей судьбы оказалось на оккупированной территории, и волей этой же участи вынуждено было сотрудничать с оккупационными властями, я считаю целесообразным освободить от наказания. Но перед тем эти люди должны самостоятельно прийти в органы власти, заявить о том, что они нарушали законы Украины, сотрудничая с оккупационными властями, в каких именно моментах, рассказать обстоятельства и людей, которые были рядом, покаяться. И после этого человек может претендовать на прощение», – пояснил Тука.

При этом он считает, что ответственность за противоправные деяния в зоне АТО должны нести и представители украинской стороны.

«Война есть война. И в ней разные люди себя проявляют по-разному. Одни бросились защищать, а другие – грабить и мародерствовать. Об этом тоже надо честно говорить. Не надо из всех делать героев. Потому что мы всех героизируем, а потом оказывается, что у кого-то машину отжали, у кого ворота кованые сняли и пытались "Новой почтой" домой отправить. Это все тоже было и нельзя на это закрывать глаза. Не надо из отбросов делать героев. Надо честно сказать, что 95% добровольцев – это герои, но среди них были 5% мерзавцев и подонков. И эти мерзавцы и подонки должны отвечать за свои действия согласно действующему законодательству», – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что комиссии по примирению должны начать работу до введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, чтобы обеспечить стабильный мир, а не шаткое перемирие.

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