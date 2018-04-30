Как изменится система пропусков на территорию Операции объединенных сил . Новости

В связи с введением Операции объединенных сил изменится порядок въезда в зону проведения операции. Об этом сегодня, 30 апреля, рассказал в эфире «Громадського радіо» заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
По его словам, будут введены три зоны безопасности: зеленая, желтая, красная. На эти территории будет разный режим въезда по пропускам, которые должно выдать командование Объединенных сил.
«Права доступа в города, которые будут определены как красная зона, будут иметь граждане, которые там проживают, или имеют право собственности на объекты недвижимости, которые находятся в этих населенных пунктах. Или у граждан есть родственники, которые похоронены в соответствующих населенных пунктах и на это есть подтверждающие документы», – рассказал Георгий Тука.
В других случаях предоставление доступа к красной зоне командование Объединенных сил будет решать в индивидуальном порядке.
Как рассказал Георгий Тука, зеленая зона будет наиболее доступной для передвижения, а желтая будет частично ограничена. «Там будут незначительные ограничения. Все будет зависеть от получения пропуска в штабе Объединенных сил», – пояснил Тука.
Вместе с тем он отметил, что он пока не располагает информацией относительно того, что уже созданы органы, которые будут выдавать новые пропуска.
Георгий Тука предположил, что в первую неделю в связи с этим может быть ажиотаж и суета.
Напомним, 13 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о смене антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в Операцию объединенных сил (ООС) с 30 апреля этого года.
Также, президент Украины Петр Порошенко в ходе визита на Донбасс представил командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. Командующий Объединенных сил заявил, что подготовит ВСУ к освобождению Донбасса.
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