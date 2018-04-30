Ситуация в пунктах пропуска днем 30 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 30 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Ирина: «10:21. "Каргилл": в Украину машин 10-20, льготы нет»;

Антонио: «11:37. На "Каргилле" в сторону Донецка 15-20 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Алла: «11:56. Еленовка: из Донецка машин 10, в Донецк никого. Пешей в сторону Волновахи – никого»;

Виталий: «12:19. Еленовка: оба направления свободно»;

«Администратор»: «12:23. В Мариуполь 10 машин, в Донецк пусто, Еленовка»;

Наталья: «13:26. Еленовка: в оба направления сразу на регистрацию. "Перлина" в сторону Мариуполя около 20 машин. Пеших не много»;

Наталья: «13:57. Новотроицк – пусто. В итоге за час 2 блокпоста».

КПВВ «Станица Луганская»:

Анна: «Сегодня в 7:40 в Станице: ЛНР – "сквозняком", на КПП украинском в 8:00 были в 6 пролете. 9:00 на автостанции в Станице. Обратно никого».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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