В волонтерском движении помощи армии поучаствовали 80% украинцев, – Порошенко. Новости

Введение в 2014-м году антитеррористической операции на Донбассе позволило в короткие сроки привести в соответствующее боевое состояние все имевшиеся к тому времени возможности сектора обороны и безопасности. Об этом президент Украины, верховный главнокомандующий Вооруженных сил страны Петр Порошенко заявил на за заседании военного руководства страны.

«Формат АТО свое время позволил разрушить планы Кремля навязать миру тезисы, что в Украине состоялся "государственный переворот". С первых дней АТО планы России были разрушены, а в Украине было обеспечено свободное волеизъявление граждан на выборах, которые проходили в условиях агрессии РФ», – сказал он .

По его словам, за 4 года благодаря общенациональной солидарности, мужеству и патриотизму всего украинского народа Антитеррористическая операция выполнила поставленные задачи.

«В волонтерском движении помощи армии приняли участие 80% населения Украины. Это помогло нам продержаться и дало время для восстановления и налаживания системы военного обеспечения, системы логистики, пищевого обеспечения армии», – подчеркнул президент.

Напомним, 13 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о смене антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в Операцию объединенных сил (ООС) с 30 апреля этого года.

Также, президент Украины Петр Порошенко в ходе визита на Донбасс представил командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. Командующий Объединенных сил заявил, что подготовит ВСУ к освобождению Донбасса.

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