Авария на неподконтрольной Луганщине: Пять городов испытывают трудности с водоснабжением. Новости

На временно неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области произошла авария на магистральном водопроводе. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Отмечается, что в связи с этим подконтрольное «ЛНР» предприятие «Лугансквода» временно сократило водоснабжение пяти городов.

«В связи с аварией на магистральном водоводе диаметром 1000 мм на участке насосная станция четвертого подъема Алчевска – насосная станция пятого подъема Петровского сокращена подача воды потребителям в города Красный Луч, Антрацит, Петровское – на 50%, Перевальск – на 60%, Алчевск – на 20%», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ориентировочное время вхождения указанных населенных пунктов в нормальный режим водоснабжения – до 8:00 1 мая.

Как сообщалось ранее, на временно неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области 19 апреля была прекращена подача воды в связи с аварией.