Порошенко объявил о завершении АТО и начале Операции объединенных сил на Донбассе. Новости

Президент Украины, верховный главнокомандующий Вооруженных сил страны Петр Порошенко объявил о переходе от формата антитеррористической операции к операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей, передает «Интерфакс-Украина».
«С сегодняшнего дня, 30 апреля, 2018 года, антитеррористическая операция широкомасштабная на территории Донецкой и Луганской областей завершается. Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства… АТО закончилось, противостояние агрессии, отпор российскому агрессору завершится тогда, когда будет освобожден последний лоскуток украинской земли, при чем как на территории Донецкой и Луганской областей, так и на территории оккупированного Крыма», – сказал он на за заседании военного руководства страны.
Напомним, 13 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о смене антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в Операцию объединенных сил (ООС) с 30 апреля этого года.
Также, президент Украины Петр Порошенко в ходе визита на Донбасс представил командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. Командующий Объединенных сил заявил, что подготовит ВСУ к освобождению Донбасса.
Читайте также:
- В Минобороны рассказали, когда завершится АТО
- В ВСУ назвали гуманитарные приоритеты армии при освобождении Донбасса
- СБУ продолжит АТО на Донбассе до восстановления госграниц Украины
- В Генштабе ответили на вопрос о начале операции Объединенных сил
- Украина перейдет к операции Объединенных сил на Донбассе, – Муженко
- Сначала – закон, потом – военная операция Объединенных сил
- Теперь мы воюем ни с кем: Эксперт об операции Объединенных сил на Донбассе
- Представитель Украины по переговорам в Минске прокомментировал смену формата операции на Донбассе
- В Минобороны разъяснили суть переформатирования АТО
- Порошенко рассказал, зачем АТО меняют на ООС
- Сегодня на Донбассе официально стартует Операция объединенных сил
Комментарии