Порошенко объявил о завершении АТО и начале Операции объединенных сил на Донбассе. Новости

Президент Украины, верховный главнокомандующий Вооруженных сил страны Петр Порошенко объявил о переходе от формата антитеррористической операции к операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей, передает «Интерфакс-Украина».

«С сегодняшнего дня, 30 апреля, 2018 года, антитеррористическая операция широкомасштабная на территории Донецкой и Луганской областей завершается. Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства… АТО закончилось, противостояние агрессии, отпор российскому агрессору завершится тогда, когда будет освобожден последний лоскуток украинской земли, при чем как на территории Донецкой и Луганской областей, так и на территории оккупированного Крыма», – сказал он на за заседании военного руководства страны.

Напомним, 13 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о смене антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в Операцию объединенных сил (ООС) с 30 апреля этого года.

Также, президент Украины Петр Порошенко в ходе визита на Донбасс представил командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. Командующий Объединенных сил заявил, что подготовит ВСУ к освобождению Донбасса.

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