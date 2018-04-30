Украина уже получила Javelin, – СМИ. Новости

Соединенные Штаты подтвердили, что уже доставили в Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на ответ от Государственного департамента США.

«Они уже были доставлены», – сообщил официальный представитель Госдепа на запрос журналистов. Других деталей официальные представители США не сообщили.

Как сообщает СМИ, перед заявлением американского ведомства поставки противотанковых комплексов Украине подтвердили еще два источника – один из Украины, другой из США. Они пожелали оставаться анонимными, поскольку не имели полномочий публично говорить на эту тему.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что американские противотанковые комплексы Javelin Украина может получить в течение шести месяцев. В РФ заявили, что предоставление летального оружия Украине может спровоцировать эскалацию вооруженного конфликта на Донбассе.

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