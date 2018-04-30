После начала ООС въезд на Донбасс ограничат, – Жебривский. Новости

После начала Операции объединенных сил въезд в зоны безопасности на территории Донбасса будет ограничен. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский в комментарии телеканалу «112 Украина».

«Ограничен будет туда доступ людей. Просто так поехать, как турист, вряд ли кто сможет. Но, безусловно, если у кого-то есть основания для того, чтобы там побывать, то понятно, что этот человек сможет посещать эти населенные пункты», – сказал Жебривский.

По словам руководителя ОВГА, согласовывать свои поездки нужно будет и представителям СМИ, и волонтерам.

Напомним, 13 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о смене антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в Операцию объединенных сил (ООС) с 30 апреля этого года.

Также, президент Украины Петр Порошенко в ходе визита на Донбасс представил командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. Командующий Объединенных сил заявил, что подготовит ВСУ к освобождению Донбасса.

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