В «ДНР» прокомментировали смену формата операции на Донбассе. Новости

Представитель «ДНР» Руслан Якубов заявил, что смена формата операции на Донбассе означает военный путь решения конфликта, передает российское издание «РИА Новости».

«Смена формата операции с так называемой АТО на так называемую ООС сути не меняет. Все это военный путь решения конфликта», – сказал он.

Напомним, 13 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о смене антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в Операцию объединенных сил (ООС) с 30 апреля этого года.

Также, президент Украины Петр Порошенко в ходе визита на Донбасс представил командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. Командующий Объединенных сил заявил, что подготовит ВСУ к освобождению Донбасса.

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