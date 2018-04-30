Порошенко подтвердил: Javelin уже в Украине. Новости

Президент Петр Порошенко подтвердил поступление в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin. Об этом глава государства сообщил сегодня, 30 апреля, на своей страничке в Facebook.
«Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности», – написал Порошенко.
При этом в своей записи он тегнул и поблагодарил президента США Дональда Трампа.
Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о поставке Javelin в Украину.
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что американские противотанковые комплексы Javelin Украина может получить в течение шести месяцев. В РФ заявили, что предоставление летального оружия Украине может спровоцировать эскалацию вооруженного конфликта на Донбассе.
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