Мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет исполнительного мандата, – Хуг. Новости

Миссия ОБСЕ не влияет на ситуацию на Донбассе, однако наблюдает за ней и ведет соответствующий отчет. На основе этих фактов стороны конфликта должны принимать определенные меры. Об этом заявил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает ZIK.

«На протяжении двух дней в апреле я участвовал в мониторинге вместе с моими коллегами из ОБСЕ, которые живут и работают в Донецке. Во время патрулирования я встречался с гражданскими, страдающими от насилия более четырех лет. Они рассказали, что это очень сильно влияет на их жизнь. Ведь у них есть проблемы со свободным передвижением, обстрелами, пересечением линии соприкосновения и т.д.», – говорит Хуг.

Заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине отметил: он виделся и с лидерами незаконных вооруженных формирований.

«Мы обсуждали вопросы безопасности, потому что наши наблюдатели также рискуют своей жизнью и здоровьем. Я призвал принять все меры чтобы защитить гражданских лиц и не располагать военной техники в жилых районах, которые точно будут целью. Кроме того, подчеркивал, что не стоит вести ответный огонь на обстрелы. Эти дискуссии не простые, однако необходимые. Мне предложили платформы для ведения диалога и мы ожидаем, что все стороны будут выполнять договоренности по доброй воле», – отмечает Хуг.

По его словам, задача операции – это наблюдение и отчетности.

«Миссия не имеет исполнительного мандата и не может принимать меры. Соответственно именно стороны конфликта могут реагировать, защищать гражданское население, отвести вооружение, разминировать поля и тому подобное. Миссия отчитывается о том, где соответствующие меры не были проведены. Мы предоставляем объективную информацию, факты и они имеют значение. На их основе можно принимать решения и именно они могут повлиять на ситуацию. Однако так бывает не часто. Более двух с половиной тысяч нарушений мы заметили на прошлой неделе. В прошлом году примерно четыре тысячи единиц вооружения зафиксировано там, где они не должны быть. Если бы стороны принимали меры на базе наших отчетов, то это давало бы платформу для изменения ситуации к лучшему», – подчеркнул Хуг.

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