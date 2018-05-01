Ситуация в пунктах пропуска утром 1 мая. Новости

Сегодня утром, 1 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошлые сутки через КПВВ последовало 22,6 тысячи человек и 3,5 тысячи транспортных средств:
- «Майорск» – 5210 человек и 880 транспортных средств;
- «Марьинка» – 5310 человек и 1150 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 4070 человек и 860 транспортных средств;
- «Гнутово» – 2035 человек и 560 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 6000 человек.
Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- «Майорск» – 5/50;
- «Марьинка» – 10/50;
- «Новотроицкое» – 10/15;
- «Гнутово» – 25/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Новотроицкое»:
- Светлана: «8:21. На Еленовке пусто в сторону Украины. Все границы прошли за 40 минут».
О ситуации на остальных КПВВ на данный момент не сообщается. В пабликах предполагают, что очередей нет.
Ранее сообщалось как изменится система пропусков на территорию Операции объединенных сил.
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