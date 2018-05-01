Ситуация в пунктах пропуска утром 1 мая. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 1 мая

ДН

01.05.18 09:42dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня утром, 1 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошлые сутки через КПВВ последовало 22,6 тысячи человек и 3,5 тысячи транспортных средств:

  • «Майорск» – 5210 человек и 880 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 5310 человек и 1150 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 4070 человек и 860 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 2035 человек и 560 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 6000 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  • «Майорск» – 5/50; 
  • «Марьинка» – 10/50; 
  • «Новотроицкое» – 10/15; 
  • «Гнутово» – 25/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей. 

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Светлана: «8:21.  На Еленовке пусто в сторону Украины. Все границы прошли за 40 минут».

О  ситуации на остальных КПВВ на данный момент не сообщается. В пабликах предполагают, что очередей нет.

Ранее сообщалось как изменится система пропусков на территорию Операции объединенных сил.

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