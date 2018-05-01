Сводка из зоны ООС за 30 апреля: версии сторон конфликта. Новости

В первые сутки проведения операции объединенных (ООС) сил зафиксировано 44 обстрела позиций ВСУ. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

«Противник не соблюдая международных соглашений 6 раз открывал огонь из 120 и 82-мм минометов и вел огонь из стрелкового оружия. Три военнослужащих получили ранения. Раненым оказана квалифицированная медицинская помощь и они эвакуированы в госпиталь. Их жизни ничего не угрожает», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские подразделения на передовых позициях на обстрелы незаконных вооруженных формирований (НВФ) при необходимости отвечали огнем без нарушений Минских договоренностей.

«Ночь текущих суток была относительно спокойной. Противник пять раз обстреливал наши позиции. По данным разведки, противник в сутки понес потери – 5 раненых», – резюмируется в сообщении.

Представители «ЛНР» сообщили о трех нарушениях режима тишины. По их данным обстрелам подверглись районы поселка сел Калиновка и Нижнее Лозовое. Огонь велся из 82-мм минометов и стрелкового оружия.

Представители «ДНР» сообщили об обстрелах по направлениям: Каменка – Васильевка: обстрел с применением снайперского оружия, Авдеевка (вентствол шахты Бутовка) – Спартак: произведено 15 выстрелов из АГС; Новотроицкое – Докучаевск: выпущено 2 мины калибром 120 мм, 12 мин калибром 82 мм; Верхнеторецкое – Михайловка: произведено 29 выстрелов из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы; Лебединское – Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение; Жованка – Зайцево южное: произведено 29 выстрелов из АГС, также применялось стрелковое вооружение; Авдеевка (войсковая часть) – Спартак: выпущено 3 мины калибром 82 мм; Новотроицкое – н.п. Докучаевск: выпущено 5 мин калибром 120 мм; Новгородское – Широкая Балка: выпущено 12 мин калибром 120 мм; Верхнеторецкое – Михайловка: произведено 80 выстрелов из БТР, 29 выстрелов из АГС, также применялось стрелковое вооружение; Пески – Донецк (Вольво-центр): произведено 9 выстрелов из АГС; Новотроицкое – Докучаевск: произведено 15 выстрелов из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, 13 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о смене антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в Операцию объединенных сил (ООС) с 30 апреля этого года.

Также, президент Украины Петр Порошенко в ходе визита на Донбасс представил командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. Командующий Объединенных сил заявил, что подготовит ВСУ к освобождению Донбасса.

Ранее сообщалось как изменится система пропусков на территорию Операции объединенных сил.

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