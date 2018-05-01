В России расценили ООС на Донбассе как «ставку на силовое решение конфликта». Новости

Российская Федерация расценивает начало украинскими властями операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе как «ставку на силовое решение конфликта». Об этом заявил представитель РФ в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов, передает РБК.

«Вопрос не в заявленных форматах применения властями Украины вооруженных сил и иных формирований, а в провозглашаемой ими ставке на силовое решение конфликта на юго-востоке страны. Основная проблема – отсутствие хоть каких-то действий со стороны Украины по политическому урегулированию», – отметил Грызлов.

Он также добавил, что мирного урегулирования ситуации на Донбассе была разработана так называемая «формула Штайнмайера», в которой говорится о необходимости предоставить отдельным районам особый статус и об амнистии членов незаконных вооруженных формирований.

По его мнению, формальное начало военной операции якобы будет способствовать «дальнейшему отталкиванию Донецка и Луганска от Украины».

Напомним, 13 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о смене антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в Операцию объединенных сил (ООС) с 30 апреля этого года.

Также, президент Украины Петр Порошенко в ходе визита на Донбасс представил командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. Командующий Объединенных сил заявил, что подготовит ВСУ к освобождению Донбасса.