В бригаду теробороны Донбасса наберут 9 тысяч жителей региона. Новости

Уже с 2019 года передовые подразделения новой бригады территориальной обороны Донецкой области будут расположены в Краматорске, Бахмуте, Мариуполе и Покровске. Об этом заявили военные и руководство обладминистрации. Воины теробороны будут жить на своей земле, работать, а в случае опасности станут на ее защиту. Теробороной будет командовать Донецкий облвоенкомат. Но там это подразделение видят как продолжение ВСУ, передает «Радио Свобода».

​Уже в 2014-м, с наступлением так называемой «русской весны», жители Донбасса начали стихийно объединяться в отряды теробороны. Жители Мариуполя рыли траншеи перед приближающейся российской техникой. И сейчас в отдельных городах и районах Донецкой области активисты продолжают поддерживать дух самообороны, рассказывает спикер главы Донецкой военно-гражданской администрации Татьяна Игнатченко.

«Это активные люди в своих громадах. Время от времени они собираются и проводят учения на полигонах. Собирают-разбирают оружие, учатся первой медицинской помощи. А если вдруг произошел пожар, то служба по чрезвычайным ситуациям может их привлечь. Фактически, это люди, которые занимаются на местах своими делами, но по первому вызову выезжают и готовы стать на защиту или дать экстренную помощь», – рассказала Татьяна Игнатченко.

Уже к 2019 году подразделения будут находиться в Краматорске, Бахмуте, Покровске и два – в Мариуполе, заявил Павел Жебривский. На реализацию программы в 2018-2019 годах запланировали более 23 миллиона гривен из местных бюджетов.

Главная идея в том, что это не будут подразделения ВСУ. В состав новой бригады будут входить местные жители, но руководить ими будут профессиональные военные, сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

«Наша концепция территориальной обороны предусматривает расширение участия населения в защите страны от опасности. Тероборона предусматривает участие населения в планах и мероприятиях ответственного за территориальную оборону военного начальства. Но сами они не будут являться частью ВСУ», – рассказал Сергей Згурец.

Руководить бригадой теробороны будет Донецкий областной комиссариат. Там по-другому видят функции и полномочия подразделения. В военкомате нам сообщили, что зарплату в бригаде будут получать, как и остальные военные ВСУ. Это будут полноценные профессиональные военные подразделения. Разница будет лишь в том, что бригада будет финансироваться из местного бюджета и будет состоять из местных жителей, заявил подполковник Алексей Красилов. Он рекомендован на должность 1-го заместителя начальника штаба бригады теробороны.

«Это те же военные. Большим плюсом формирования частей территориальной обороны на территории областей является то, что люди, которые проживают в данном регионе, любят свой край и свою державу. И когда они будут их защищать, у них будет большая мотивация для этой защиты», – считает подполковник Красилов.

В обладминистрации сообщили, что в новой бригаде будет около 9 тысяч человек. В военкомате сказали, что будет меньше – но численность не озвучили, сославшись на секретность информации. Настораживает разница в трактовке полномочий и статуса новой бригады теробороны со стороны областных властей и военкомата. Подобные подразделения также планируют создать и во всех остальных регионах.