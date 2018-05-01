Ситуация в пунктах пропуска днем 1 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 1 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорск»:
- Администратор «12:14. На днр в сторону Артемовска машин около 50, льготы 15, пешей чел. 30. На днр в сторону Горловки: 4 машины, пешей нет».
КПВВ «Марьинка»:
- Тимофей: «10:16. В направлении Украины на Каргиле 10 машин – это 15 минут назад»:
- Тимофей: «На Марьинке к открытию было 30 машин, через пол-часа все они дружно помчались к посту ДНано республики, и там отстой длился 2часа. Пропускали 5 авто в 30 мин»;
- Администратор: «12:17. На Каргиле в общей очереди 15-20 машин, льгота 4 машины 11:47 сейчас»;
- Марина: «13:18. Каргил, в сторону Курахово, до 10 общей и 2 льготной»;
- Администратор: «13:51. Направление Донецк – Курахово: пусто, на всех постах сразу на проверку, на все направления».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Администратор: «13:43. Новотроицк пусто в обе стороны».
КПВВ «Станица Луганская»:
- Людмила: «10:21. Сегодня родственник проходил, был на автовокзале в Луганске в 6:15, в Станице в 9 часов уже».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» на данный момент не сообщается.
Ранее сообщалось как изменится система пропусков на территорию Операции объединенных сил.
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