Ситуация в пунктах пропуска днем 1 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 1 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Администратор «12:14. На днр в сторону Артемовска машин около 50, льготы 15, пешей чел. 30. На днр в сторону Горловки: 4 машины, пешей нет».

КПВВ «Марьинка»:

Тимофей: «10:16. В направлении Украины на Каргиле 10 машин – это 15 минут назад»:

Тимофей: «На Марьинке к открытию было 30 машин, через пол-часа все они дружно помчались к посту ДНано республики, и там отстой длился 2часа. Пропускали 5 авто в 30 мин»;

Администратор: «12:17. На Каргиле в общей очереди 15-20 машин, льгота 4 машины 11:47 сейчас»;

Марина: «13:18. Каргил, в сторону Курахово, до 10 общей и 2 льготной»;

Администратор: «13:51. Направление Донецк – Курахово: пусто, на всех постах сразу на проверку, на все направления».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «13:43. Новотроицк пусто в обе стороны».

КПВВ «Станица Луганская»:

Людмила: «10:21. Сегодня родственник проходил, был на автовокзале в Луганске в 6:15, в Станице в 9 часов уже».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» на данный момент не сообщается.

Ранее сообщалось как изменится система пропусков на территорию Операции объединенных сил.

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