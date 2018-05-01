Стало известно, когда начнется практика у расчетов Javelin. Новости

Практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПРК) Javelin в Вооруженных силах Украины начнется уже 2 мая. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр обороны Степан Полторак.

«Это решение позволит приступить от теоретической к практической подготовки наших расчетов Джавелин, которые начнутся 2 мая на базе учебных центров Вооруженных Сил Украины и создать мощный противотанковый резерв. Поздравляю всех с этим важным событием!», – написал министр.

Он также высказал благодарность главе государства и президенту США. «Благодарен президенту Украины Петру Порошенко за титанические усилия для получения противотанковых комплексов Джавелин и президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за положительное решение, которое позволило существенно повысить обороноспособность Украины и обеспечить украинских военнослужащих современным вооружением!», – отметил Полторак.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подтвердил поступление в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin.

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