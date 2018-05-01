ОБСЕ зафиксировала обстрелы Донецкой фильтровальной станции. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали обстрел района Донецкой фильтровальной станции. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, вечером 27 апреля камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 2 взрыва неопределенного происхождения и 1 снаряд с востока на запад, а затем еще 2 взрыва неопределенного происхождения и 1 снаряд с запада на восток – все в 1,5-3 км к северу. Вечером 28 и ночью 29 апреля при помощи этой камеры было зафиксировано 7 снарядов с севера на юг и 1 взрыв неопределенного происхождения – все на расстоянии 0,3-3 км к западу.

В первой половине дня 28 апреля, осуществляя мониторинг в н. п. Крутая Балка (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Донецка), на расстоянии 1,3 км к северо-востоку от ДФС, наблюдатели слышали 64 взрыва неопределенного происхождения, 31 очередь из крупнокалиберного пулемета, а также слышали и видели 2 взрыва снарядов из зенитной установки (неустановленного типа) в воздухе – все в 1-5 км к юго-юго-западу, юго-западу и северо-западу. В первой половине дня 29 апреля с этой же позиции команда Миссии слышала 15 выстрелов и очередей из стрелкового оружия – все в 1-2 км в секторе от юга до запада и севера.

Днем 28 апреля, находясь на юго-западной окраине н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка), примерно в 4 км к западу от ДФС, на протяжении около 5,5 часов, наблюдатели слышали 72 взрыва неопределенного происхождения, произошедшие невзирая на предоставленные гарантии безопасности в 3-8 км в секторе от северо-востока до юго-юго-запада.

В тот же день, патрулируя на железнодорожном вокзале в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) на расстоянии около 1 км к югу от ДФС, в течение около 6 часов, невзирая на предоставленные гарантии безопасности члены патруля Миссии слышали 5 взрывов, оцененных как огонь из реактивной системы залпового огня (РСЗО; неустановленного типа), 61 взрыв неопределенного происхождения, 25 выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, приблизительно 15-минутный эпизод множественных непрерывных выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, а также слышали и видели 4 взрыва неопределенного происхождения в воздухе – все в 1-4 км к западу, северо-западу, и северо-северо-западу. Днем 29 апреля с этой же позиции команда СММ слышала 8 взрывов неопределенного происхождения и приблизительно 31 выстрел и очередь из стрелкового оружия в 3-10 км к юго-западу и западу. В тот же день, пребывая в 2 км к западу от Ясиноватой, члены патруля Миссии слышали 3 взрыва неопределенного происхождения и 57 очередей из стрелкового оружия – все на расстоянии 3-10 км к западу и северо-западу.

Напомним, 17 апреля автобус, перевозивший работников ДФС, попал под обстрел. По информации пресс-службы КП «Компания "Вода Донбасса"», 5 сотрудников были ранены, один из них находится в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, в связи с остановкой ДФС, 18 апреля прекращена подача питьевой воды в Авдеевку, частично в Донецк и Ясиноватую, в поселок Бетманово, села Крутая Балка и Верхнеторецкое. 19 апреля Донецкую фильтровальную станцию законсервировали.

На обстрел Донецкой фильтровальной станции отреагировали в США. Также заявление по ситуации на ДФС сделали в штабе АТО. Кроме того, обеспечить бесперебойную работу Донецкой фильтровальной станции потребовали в ООН.

22 апреля Донецкая фильтровальная станция была запущена.

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