«Поглощение Луганска дончанами»: В «ЛНР» против. Новости

В «ЛНР» на данный момент преобладают противники объединения с «ДНР». Об этом пишет идеолог «Новоросии» Владимир Корнилов в российских СМИ.

Так, по его словам, категорическим противником объединения «республик» на данном этапе выступает Родион Мирошник, официальный представитель «ЛНР» на Минских переговорах. Он считает, что это будет скорее «поглощением Луганска дончанами». «Проблема в том, что если Луганск потеряет административный статус, то он сразу станет Перевальском (городом районного значения в Луганской области. – прим.) в лучшем случае. То есть статус понизится в три раза … В нашем варианте это может быть только объединение путем поглощения. Я не сторонник того, чтобы нас кто-то поглощал», – объяснил Мирошник свою позицию.

Мирошник приводит несколько аргументов, включая и соображения, напрямую связанные с Минскими переговорами. «Когда мы на переговорах вдвоем, это гораздо приятнее. Если есть две юридически оформленные структуры, отстаивающие единую позицию, переговоры проходят легче», – говорит Мирошник.

Ранее сообщалось, что, по словам «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева, если раньше «ЛНР» и «ДНР» имели разное законодательство, то сейчас «республики» подошли к той черте, когда надо выровнять правила игры для бизнеса.