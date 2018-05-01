ВНО-2018: обнародовано расписание и даты дополнительной сессии (Инфографика). Новости

Все зарегистрированные участники внешнего независимого оценивания (ВНО) должны были уже получить на своих информационных страницах приглашение-пропуск, где будет указано время и место проведения тестирований. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Основные сроки внешнего независимого оценивания.

Кроме того, уже утвержден график проведения дополнительной сессии внешнего независимого оценивания.

В этом году дополнительная сессия начинается 2 июля с тестирования по украинскому языку и литературе, 3 июля состоится внешнее независимое оценивание по математике; 4 июля – по английскому и испанскому языкам; 5 июля – по биологии, английскому языку; 6 июля – истории Украины; 9 июля – географии, французскому языку; 10 июля – физике. Завершается дополнительная сессия 11 июля тестированием по химии. Важно отметить, что тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам будет начинаться в 14:00.

Внешнее независимое оценивание во время дополнительной сессии могут проходить лица, которые:

не смогли принять участие в основной сессии внешнего оценивания по причинам, не зависящим от их действий и свободы

проживают на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий;

являются участниками антитеррористической операции;

являются осужденными к лишению свободы или взяты под стражу.

Как сообщалось ранее, абитуриенты неподконтрольного Донбасса могут поступать в вузы или ПТУ Украины по упрощенной процедуре.

Напомним, для лиц, которые живут и учатся на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, процедура регистрации на ВНО упрощена. Они смогут подавать пакет документов в электронном виде, а также регистрироваться в дополнительный период.

Как сообщалось ранее, дипломы и другие образовательные документы, выданные на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым, не признаются и не имеют юридической силы ни в Украине, ни в других странах мира.

Читайте также: