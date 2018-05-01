Чалый пояснил, почему Javelin – это весомый вклад в восстановление мира. Новости

Противотанковые ракетные комплексы (ПРК) Javelin усилят боевую способность Вооруженных сил Украины, противодействующих российской агрессии и позволят сохранить жизни украинских воинов. Об этом написал на своей странице в Facebook посол Украины в США Валерий Чалый.
«Поручение президента и народа Украины выполнено. Противотанковые ракетные комплексы Джавелин усилят боевую способность Вооруженных сил Украины, противодействующие российской агрессии, позволят сохранить жизни украинских воинов. А главное – это четкий сигнал от стратегического партнера Украины – США, который станет еще одним сдерживающим фактором на пути дальнейшей агрессии и эскалации конфликта на востоке нашей страны и весомым вкладом в восстановление мира», – считает Чалый.
Напомним, что практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПРК) Javelin в Вооруженных силах Украины начнется уже 2 мая.
Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подтвердил поступление в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin.
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