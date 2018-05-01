В Донецке и Луганске маршировали в честь Первомая (Фото). Новости

На временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса «Л-ДНР» провели праздничные шествия, приуроченные к 1 Мая.

В Донецке колонна участников прошла от здания библиотеки им.Крупской в сторону площади Ленина. Как утверждается, в манифестации приняли участие порядка 3 тыс. человек, по данным организаторов, – это представители рабочего класса Донбасса.

В «ЛНР» назвали майское шествие в Луганске «самым массовым» и заявили, что в нем приняли участие 30 тыс. человек. Также в городе провели парад ретро-автомобилей.