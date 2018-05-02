Антивоенный «Донбасс»: Почему в украинском Кривом Роге развивались флаги «Новороссии» (Фото). Новости

Зимой по Кривому Рогу разгуливали люди в форме незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР», батальонов «Сомали» и «Спарта». Развевались флаги «Новороссии». Но местных это не пугало. Они были в курсе, что в их городе идут съемки фильма «Донбасс». Именитому режиссеру Сергею Лознице, написавшему сценарий, пришлись по душе окрестности этого индустриального города. Они и правда очень напоминают Донбасс – терриконы, тяжелый воздух и смог от промышленных предприятий.

«Донбасс» – лента антивоенная, а его герои – жертвы обстоятельств. Фильм состоит из ряда эпизодов: практически воспроизводимых в игровом кино настоящих историй, что произошли на оккупированных территориях. Несколько героев будут связывать эпизоды между собой, и передавать друг другу, словно эстафетную палочку, внимание зрителей.

Двухчасовая картина основана на документальных материалах и повествует о реальных событиях на востоке Украины, фокусируясь на людях, которые вынуждены приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются властные институты, семейные и профессиональные связи, когда вещи перестают называться своими именами.

Первыми, кто увидит «Донбасс», станут зрители 71-го Каннского международного кинофестиваля. 9 мая картина откроет программу из официальной части фестиваля «Особый взгляд». Это уже не первый фильм Сергея Лозницы, который будет принимать участие на фестивале. «Счастье мое» 2010 года выпуска стал первой украинской лентой времен независимости, которая приняла участие в официальном конкурсе Каннского фестиваля. Также в официальной программе Канн состоялись премьеры других картин Лозницы, созданных при участии Украины, – документальный фильм «Майдан» в 2014 году и драма «Кроткая» в 2017 году.

«Донбасс» стал одним из победителей восьмого конкурсного отбора Госкино. В ноябре 2017 года Государственное агентство по вопросам кино заключило договор о предоставлении доли государственного финансирования для съемок художественной ленты. Лента создавалась в копродукции пяти европейских стран: Ma.ja.de. Fiction (Германия), JBA Production (Франция), Granite Film и Wild at Art (Нидерланды), Digital Cube (Румыния). Украинским копродюсером выступил дончанин Денис Иванов и его кинокомпания Arthouse Traffic. Пообщавшись с ним, «Донецкие новости» узнали, кто из актеров поедет в Канны и когда фильм выйдет в украинский прокат.

– Когда родилась идея о создании «Донбасса»?

– Мы начали работу в феврале 2015 года. Я с Сергеем Лозницей встретился на Берлинском кинофестивале, и он поделился идеей и первыми сценами фильма, который хотел бы снять именно о Донбассе. После «Майдана» – это был следующий шаг. Сергей следит и очень переживает судьбой нашей страны и людей, живущих в Украине. В этом фильме он решил показать оккупированную территорию и гибридную войну с фейковыми новостями, с базисом российской агрессии и криминальными структурами. Мы разрабатывали этот проект, делали большое исследование. Нам в этом помогал Александр Течинский, который недавно номинировался на национальную кинопремию «Золота дзига» со своим документальным фильмом «Дельта». Работая фиксером во время горячих боев, он стал свидетелем одной интересной ситуации, которая впоследствии вошла в фильм. И в декабре 2015 года мы приняли участие в восьмом конкурсном отборе Госкино и выиграли. Наша страна стала первой, кто поддержал этот проект. Потом начался двухлетний марафон по сбору средств для того, чтобы реализовать эту идею.

– Каков же бюджет фильма?

– Без поддержки агентства по вопросам кино создание фильма было бы невозможно. Я говорю не только о финансовой поддержке, а о контактах с фондами других стран. Например, благодаря руководителю Госкино Филиппу Ильенко состоялась встреча в Нидерландах с главой местного кинофонда. Контакты в киноиндустрии играю чрезвычайно большую роль. Что касается бюджета, то он составляет 2,4 млн евро, а сумма господдержки – это 16 млн 736 тыс. грн.

Главным продюсером стал немец Хайно Декерт, который уже работал с Лозницей. Он спродюсировал две полнометражные ленты «Счастье мое» и «В тумане». От Франции нам помогли Жак Биду и Марианн Дюмолен. Также у нас два нидерландских продюсера – Марк ван Вармердам и Петер Варнье. И еще румынский партнер в лице Кристиана Николеску, который занимается постпродакшном (период обработки видеоматериала после съемок эпизодов фильма, подготовка и изготовление компьютерных объектов, редакция, монтаж, озвучка и обработка материала фильма – прим. ред.).

– Кто сыграл главные роли?

– У нас были классные украинские актеры. Это Тамара Яценко, Людмила Смородина, Олеся Жураковская, Петр Панчук, Валерий Антонюк, Георгий Делиев, Наталья Бузько, Нина Антонова и многие другие. В нашем фильме нет главного героя, в каждом эпизоде он свой.

– Сколько по времени занял съемочный процесс? Почему в качестве локации был выбран Кривой Рог?

– 29 марта мы закончили съемки. Снимали практически всю зиму. Все прошло по плану, несмотря на все сложности, в том числе и капризы погоды в виде снежного шторма. Что касается выбора локации, мы ездили в Днепр, Павлоград, Никополь. Но все же свой выбор остановили на Кривом Роге. Он очень сильно напоминает мне Донецк, в котором я родился и вырос. Типичная архитектура, много предприятий, менталитет схожий. Рассказывать что-то больше – я не могу. Хотелось бы сделать украинскую премьеру фильма уже в этом году.

Фотографии предоставлены Arthouse Traffic

Еще один украинский фильм будет показан в Каннах. 12 мая в программе «Неделя критики» состоится премьера ленты «Женщина на войне» режиссера Бенедикта Эрлингссона. В этом фильме поднимается проблема упадка окружающей среды, которая передается через борьбу женщины, которая сама, в противовес всей громаде, решает взять на себя миссию защиты природы и сохранения возвышенностей Исландии. По данным сопродюсера фильма Сергея Лавренюка, бюджет составляет чуть меньше 81 млн грн, государство вложило 10 млн 846 тыс. грн.

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»

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