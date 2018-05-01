На Северодонецком «Азоте» произошел пожар. Новости

В админздании Северодонецкого «Азота» возник пожар. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

«30 апреля в 16.29 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в серверной административного здания Северодонецкого «Азота». К месту пожара были направлены дежурные караулы Государственной пожарно-спасательной части №35 и №12», – говорится в сообщении.

Было установлено, что в результате замыкания кондиционера произошло загорание в серверной и возникло сильное задымление помещений.

Спасатели эвакуировали трех работников, которые во время пожара находились в здании.

Пожар был ликвидирован в 17.13.