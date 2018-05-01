Все признаки военного положения – эксперт пояснил механизмы ООС. Новости

Вооруженные силы Украины благодаря новому формату Операции объединенных сил (ООС) получат больше полномочий, что является нормальным в условиях войны, когда есть агрессия Российской Федерации. Так считает руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, сообщает «Громадське радио».

«Все таки ведущую роль, и юридическую, и фактическую в отражении агрессии должны играть военные. Это нормально. Наконец это нормировано кое-как. Что меняется? Юридически осуществлять руководство операцией Объединенных сил будет соответствующий командующий. Не будет больше осуществлять командование операцией юридически заместитель председателя СБУ. Это усовершенствует механизм для военных. Если говорить об АТО, почему такие коллизии возникают. Потому что намудрили с законодательством, так как можно было это все решить еще в 2014 году, введя режим военного положения, который бы предусматривал фактически то же для людей», – считает Мусиенко.

«На этой территории это нужно было сделать, и это бы сняло массу вопросов. Во-первых, полномочия военных, они были бы урегулированы, не только этим законом. Во-вторых, военно-гражданские администрации, их, согласно новому закону, не нужно было бы создавать. Определенные режимы, которые нарушают и отступают от прав человека. Это также было бы нормировано. Все было бы четко и понятно. Была бы создана ставка верховного главнокомандующего, президент как главнокомандующий замкнул бы на себе руководство всей военной иерархии. Я думаю, что это делалось как раз для того, чтобы военное положение ввести другими способами. Вот они выбрали такую ​​конфигурацию, ввести это таким законом. А все признаки военного положения есть и так.

По его словам, формат ООС является долговременным. «Формат является долговременным однозначно, поскольку мы видим, что пока нет предпосылок для завершения войны. Агрессия не прекращается, Россия войска не выводит, агрессивную политическую риторику не прекращает, и поэтому говорить о завершении войны не приходится. Поэтому, безусловно, операция надолго. Что это может изменить? По моему мнению, ничего, по сравнению с АТО. Единственное, что у военных появляется больше полномочий и для них это безусловно хорошо», – пояснил эксперт.