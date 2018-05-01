Украинские военные и родственники пленных расскажут об агрессии России. Новости

Украинские военные и родственники пленных 2 мая расскажут о российской агрессии в Донбассе и в Крыму в Европейском парламенте. Об этом на своей странице в Facedook сообщила польская волонтер и журналист Моника Андрушевская.
«Благодаря помощи Посла Польши в Украине Яна Ад завтра едем в Брюссель. Чтобы с семьями украинских военнопленных, родственниками политзаключенных, а также с теми, кто прошел плен и пытки, рассказать о преступлениях РФ на Донбассе, о ситуации с без вести пропавших, и судьбах незаконно удерживаемых, как на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, так и в РФ», – написала Андрушевская.
Напомним, 27 декабря 2017 года вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л-ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. Однако одна украинка по семейным обстоятельствам отказалась выезжать на подконтрольную территорию и приняла решение остаться в Донецке. При этом 7 человек в день обмена отказались ехать в «Л-ДНР».
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