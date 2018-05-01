Гуманитарный штаб Рината Ахметова предоставляет лекарства детям, страдающим астмой. Новости

1 мая – Всемирный день борьбы с астмой. Это ежегодное мероприятие проводится в первый вторник мая, чтобы привлечь внимание общества к проблеме роста заболеваемости астмой и улучшить качество помощи астматикам. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Астмой страдают свыше 235 млн человек во всем мире, ежегодно она уносит жизни 250 тыс. из них.

На сегодняшний день бронхиальная астма – самое распространенное хроническое заболевание среди детей. Однако, правильно подобрав и регулярно принимая лекарства, болезнь можно нейтрализовать.

Тимуру из Донецка 12 лет, он учится в шестом классе, обожает играть и веселиться с младшей сестренкой, мечтает стать музыкантом. К сожалению, Тимур болен астмой. Последние шесть лет мальчику необходимо каждый день принимать лекарства. Без них не выжить. С началом боевых действий на Донбассе состояние ребенка ухудшилось.

«У детей к "спусковым крючкам" астмы добавился стресс. У таких детей астма начинается раньше, чаще обострения, тяжелее течение самого заболевания. Да, лечение астмы дорогостоящее и длительное. Но многое зависит и от родителей ребенка, и от помощи, которую он может получить. Регулярный прием лекарств может восстановить качество жизни человека, больного астмой», – рассказывает Татьяна Уманец, главный научный сотрудник отделения заболевания органов дыхания и респираторных аллергозов у детей ГУ «ИПАГ» НАМН Украины.

А средств на покупку дорогостоящих препаратов для Тимура у семьи не осталось.

«Наступили трудные времена. Многие люди остались без работы, без своих домов, но самое страшное – без своих близких. Когда начался вооруженный конфликт, предприятие, на котором работал наш папа, закрылось. Я не работала, поскольку постоянно находилась дома, с детками. Противоастматические препараты, которые нужны ребенку каждый день, сильно выросли в цене, и мы не могли их покупать. Тогда обратились за помощью в Гуманитарный штаб Рината Ахметова», – рассказывает мама Тимура.

Теперь родители мальчика регулярно приезжают на подконтрольную территорию, чтобы получить пакет с жизненно необходимыми лекарствами для Тимура. По проекту «Лекарства детям» помощь Гуманитарного штаба получили более 1200 детей, больных астмой, диабетом и эпилепсией.

Главная цель проекта – помочь тяжелобольным детям удержать болезнь в стадии ремиссии, не допустить, чтобы ребенок стал инвалидом.

«Мы очень благодарны за помощь. За то, что в тяжелые времена мы не остались одни. Верим, что придет день, когда все зло улетучится, и простые люди смогут жить достойно», – говорит мама Тимура.

Как получить помощь по проекту «Лекарства детям»

Гуманитарный штаб проводит системную выдачу, противосудорожных и противоастматических препаратов всем детям до 14 лет, проживающим на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, а также детям семей-переселенцев, выехавшим на мирные территории Донецкой и Луганской областей. Каждый ребенок Донбасса сможет получить жизненно необходимые медикаменты на 3 месяца вперед. Для этого необходимо:

позвонить на горячую линию Гуманитарного штаба (0800-509-001) и оставить заявку;

ответить на звонок сотрудника Штаба, уточнить, какие документы необходимо предоставить и в какой аптеке можно получить лекарства;

получить лекарства в аптеке, предъявив необходимый пакет документов.

Выдача лекарств производится в аптеках Бахмута, Краматорска и Мариуполя. По доверенности здесь же могут получить препараты родственники или знакомые семей с детьми, проживающих на неподконтрольных территориях.