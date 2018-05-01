За 4 года конфликта на Донбассе погибли 24 сотрудника СБУ. Новости

Силы и средства субъектов борьбы с терроризмом, которые были привлечены к проведению АТО на территории Донецкой и Луганской областей, переходят в подчинение командующему Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

«Служба продолжит эффективное выполнение поставленных задач по противодействию российский агрессии до окончательного восстановления территориальной целостности Украины», – отметил председатель СБУ Василий Грицак.

В сообщаении уточняется, что за четыре года антитеррористической операции Служба потеряла 24 своих сотрудников, но предотвратила десятки террористических актов против мирного населения, приобрела опыт успешного противодействия разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб, собрала неопровержимые доказательства для международного сообщества по военной агрессии России на территории Украины.