В Vodafone не гарантируют бесперебойную связь на неподконтрольных территориях. Новости

Как долго на неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области будет работать мобильная связь Vodafone прогнозировать невозможно. Об этом сообщила представительницу оператора Виктория Рубан, передает «Радио Свобода».

«Связь мы включили. Надолго ли это, не знаем. Я бы не давала таких гарантий, что мы всерьез и надолго там восстановили сеть. Пока ситуация такая, какая она есть. Будем смотреть по ситуации. Если мы поймем, что ситуация более-менее стабилизировалась, то дальше уже будут дальнейшие решения. О восстановлении сети, о проведении компенсации, о подключении заблокированных номеров и тому подобное», – сказала она.

При этом Рубан отметила, что при содействии мониторинговой миссии ОБСЕ и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий появилась возможность отправить технических специалистов компании на неподконтрольную территорию Донецкой области. С 26 апреля проводился мониторинг всех основных объектов на территории Донецкой области. В результате появилась возможность подключить сеть.

«Мы участвовали в минских переговорах, в нескольких раундах, где присутствовали все стороны. Это была работа трехсторонней комиссии. Со стороны так называемых «республик», российской стороны, украинской стороны. И была достигнута договоренность о том, что технический мониторинг состояния сети необходимо провести. Потому что речь идет практически о гуманитарной катастрофе. На сегодняшний день мобильная связь является одной из базовых услуг. Без нее невозможно представить нашу сегодняшнюю жизнь. Поэтому было принято такое решение. ОБСЕ гарантировала безопасность наших сотрудников. В результате, мы смогли отправить техническую команду для мониторинга наших объектов», – пояснила Рубан.

Как сообщалось ранее, 27 апреля на неконтролируемой части Донецкой области восстановлена работа мобильного оператора Vodafone. Сотрудники украинского мобильного оператора Vodafone 25 апреля посетили неподконтрольный украинским властям Донецк для проведения оценочных работ по восстановлению мобильной связи оператора.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

16 января «министр связи ДНР» Виктор Яценко убеждал жителей, что для нормализации связи «Феникс» ему нужен месяц. Связь действительно улучшилась, но не в обещанном качестве: и в феврале, и в мартежители констатировали перебои и часто просто отсутствие сигнала «Феникса».

Также вопреки обещаниям «министра связи» до сих пор не удалось обеспечить жителей необходимыми стартовыми пакетами – за sim-картами «Феникса» в феврале все еще отмечались огромные очереди в почтовых отделениях Донецка, а если людей перед входом единицы – значит, стартовые пакеты просто не завезли. В ответ на нехватку стартовых пакетов Яценко винит завод по их производству в Московской области, который не справляется с нагрузками.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

Она также назвала основные проблемы: «Оборудование было: а) обесточено, б) мы не знали, в каком состоянии оно находится, было ли оно каким-то образом повреждено, были какие-либо вмешательства в работу сети? Но, как только была включена электроэнергия, мы увидели работоспособность объектов».

По словам Рубан, сейчас связь есть в Дебальцево, Горловке, Макеевке, частично в Донецке. «На сегодняшний день, к сожалению, около половины оборудования выведено из строя, поэтому связь, к сожалению, не везде», – резюмировала представитель компании.

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