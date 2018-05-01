В Макеевке на два дня отключат воду. Новости

В неподконтрольной украинской власти Макеевке 16 -17 мая будет полностью прекращена подача воды. Об этом сообщает пресс-служба «администрации Макеевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса"».

«В связи с подготовкой Макеевской фильтровальной станции и объектов водопроводно-канализационного хозяйства г.Макеевки к работе в летний период с 00:00 часов 16 мая 2018 года и ориентировочно до 19 часов 17 мая 2018 года будет прекращена подача питьевой воды. Макеевское ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса" обращается с просьбой к жителям города Макеевки сделать запас питьевой воды», – говорится в сообщении.

Горожане восприняли эту новость с негодованием: