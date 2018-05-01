У Украины есть три сценария освобождения Донбасса, – Гримчак. Новости

Украинская власть рассматривает три сценария военных операций, которые могут быть реализованы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после переформатирования АТО в Операцию объединенных сил. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак, передает «Громадськое радіо».

«Что касается военной операции, то рассматривается три сценария, которые могут быть на территории ОРДЛО. Первый сценарий – это чисто военная операция. Несмотря на все внешние условия отдается команда», – отметил чиновник.

При это он назвал этот сценарий маловероятным

По словам заместителя министра «другие два плана хорватские». «Когда-то в Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербская Краина была освобождена военным путем, то есть путем операции хорватской армии, но в то же время, сербская армия не вмешивалась в этот военный конфликт и осталась в казармах не пойдя навстречу хорватской армии. Другой вариант, который был применен в Восточной Славонии, мы сегодня рассматриваем как основной. Это введение миротворческой миссии, которой предшествует вывод иностранных войск (там нет других иностранных войск, кроме российских), вывод российских наемников. Также должно произойти разоружение боевиков, создание международной переходной администрации для передачи этих территорий под контроль Украины», – подчеркнул Гримчак.

Напомним, 13 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о смене антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в Операцию объединенных сил (ООС) с 30 апреля этого года.

Также, президент Украины Петр Порошенко в ходе визита на Донбасс представил командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. Командующий Объединенных сил заявил, что подготовит ВСУ к освобождению Донбасса.

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