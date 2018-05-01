Перспективы нет: В Донецке снесли скульптуру Лоренсо Квинна (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке неизвестные убрали скульптуру Лоренсо Квинна In Perspective «В перспективе». Об этом сегодня, 1 мая, местные жители сообщают в социальных сетях.

«В Донецке варвары убрали скульптуру Лоренсо Квинна In Perspective "В перспективе". На месте произведения искусства они выложили камешками свой триколор. С праздником», – пишет автор поста.

Скульптура «In Perspective» (В перспективе) была открыта 19 ноября 2010 года в Донецке у здания Донецкого национального академического украинского музыкально-драматического театра в рамках празднования 10-летнего юбилея компании СКМ. Основная мысль этой работы заключается в том, что весь мир находится в наших руках и каждому по силам изменить его к лучшему.

Надпись на памятнике гласила:

«Мы живем в очень хрупком мире,

Будущее которого в наших руках.

Каждый может сделать этот мир лучше.

Постарайтесь представить его в перспективе».

Фото: соцсети

Так скульптура выглядела.

Жители Донецка прокомментировали произошедшее:

Денис: «Уроды»;

Инна: «Нема перспективы – нема памятника, очень символично»;

Анна: «На дачку дыровским бонзам поедет»;

Анатолий: «Как альтернативу предлагаю петуха из навоза. И девиз. Прошлое – это будущее»;

Александр: «Город, полностью отданный курицам, все еще бегающим без головы».

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