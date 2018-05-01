Перспективы нет: В Донецке снесли скульптуру Лоренсо Квинна (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке неизвестные убрали скульптуру Лоренсо Квинна In Perspective «В перспективе». Об этом сегодня, 1 мая, местные жители сообщают в социальных сетях.
«В Донецке варвары убрали скульптуру Лоренсо Квинна In Perspective "В перспективе". На месте произведения искусства они выложили камешками свой триколор. С праздником», – пишет автор поста.
Скульптура «In Perspective» (В перспективе) была открыта 19 ноября 2010 года в Донецке у здания Донецкого национального академического украинского музыкально-драматического театра в рамках празднования 10-летнего юбилея компании СКМ. Основная мысль этой работы заключается в том, что весь мир находится в наших руках и каждому по силам изменить его к лучшему.
Надпись на памятнике гласила:
«Мы живем в очень хрупком мире,
Будущее которого в наших руках.
Каждый может сделать этот мир лучше.
Постарайтесь представить его в перспективе».
Фото: соцсети
Так скульптура выглядела.
Жители Донецка прокомментировали произошедшее:
- Денис: «Уроды»;
- Инна: «Нема перспективы – нема памятника, очень символично»;
- Анна: «На дачку дыровским бонзам поедет»;
- Анатолий: «Как альтернативу предлагаю петуха из навоза. И девиз. Прошлое – это будущее»;
- Александр: «Город, полностью отданный курицам, все еще бегающим без головы».
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