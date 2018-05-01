Неженское лицо войны: В Канаде показали фильм о Донбассе «Невидимый батальон». Новости

Документальный фильм «Невидимый батальон» об участии украинок в войне на Донбассе показали в парламенте Канады, пишет «Укринформ».

Во время показа в зале был полный аншлаг, организаторам пришлось устанавливать еще несколько рядов кресел. Среди присутствующих, кроме членов украинской общины, были также иностранные дипломаты, канадские чиновники, несколько членов парламента и даже бывший федеральный министр Мэри-Анн Мигайчук.

«Этот фильм прежде всего – о храбрых женщинах, которые воюют. Те из нас, кто имеет украинское происхождение, знают, насколько большую роль женщины всегда играли в нашей истории, и какую сильную позицию продолжают занимать сейчас. Эти женщины в фильме рассказывают о вызовах, с которыми сталкиваются на своем пути, о сложностях в бою и о том, как справляются с посттравматическим синдромом», – сказал депутат от Консервативной партии Джеймс Безан, который помогал в организации мероприятия.

После окончания показа, аудитория имела возможность задать вопросы героям и творческой группе, задействованной в создании фильма.

Добавим, что кроме Оттавы, «Невидимый батальон» уже увидели жители Торонто и Монреаля, а из Канады лента продолжит свое североамериканское турне в США.

Отметим, что «Невидимый батальон» – это шесть историй женщин-военнослужащих, рассказанных тремя украинскими режиссерами: Ириной Целик, Светланой Лещинской и Алиной Горловой. Героини фильма разные по своему жизненному опыту, возрасту, военным и гражданским профессиям, однако их всех объединила эта война и их истории создают панорамную картину положения женщины в Вооруженных силах.

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