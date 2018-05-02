В «ДНР» открыли маятник Фуко (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке создали новую достопримечательность – маятника Фуко. Об этом сообщает местная газета.

Уточняется, что маятник создан в «Донецком национальном техническом университете ДНР» и представлен для бесплатного просмотра в университетском музее.

Отмечается, что маятник представляет собой шар из меди весом около 30 кг с алюминиевой шайбой и бронзовым наконечником. С помощью троса он крепится к потолку. Размер конструкции составляет 6,75 м. Под маятником расположена платформа с разметкой.

Устройство, изобретенное знаменитым французским физиком и астрономом Жаном Фуко, наглядно демонстрирует суточное вращение Земли вокруг своей оси. Модель, продемонстрированная Фуко в 1851 году в парижском Пантеоне, существенно отличалась от варианта «ДНР» размерами. Длина проволоки достигала 67 метров, а вес груза соответствовал 28 кг.

«Во всем Донбассе до этого никогда не было маятника Фуко. Но сейчас, в это неспокойное время, мы все же решили сконструировать и установить его в нашем вузе. Показательно, что он создан исключительно силами сотрудников и студентов ДонНТУ в нашей литейной и механической лабораториях», – сказал ректор «ДонНТУ ДНР» Константин Маренич

Как сообщалось ранее, в Донецке снесли скульптуру Лоренсо Квинна In Perspective «В перспективе», которая ранее располагалась перед зданием драматического театра. На месте скульптуры из камней выложили триколор «ДНР».

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