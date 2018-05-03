Сожгли стог сена: Многодетная мама-куркуль купила коров на полмиллиона (Фото). Новости

Население пгт Дробышево в Лиманском районе Донецкой области составляет всего 4 тысячи человек. Все жители на виду друг у друга. У кого свадьба, у кого похороны, а кто выиграл грант от программы «Украинский донецкий куркуль» – ничего не утаишь. Новость о том, что Наталья Гайдук получила финансирование для развития своего фермерского хозяйства, вмиг разлетелась по району. О ней даже в местной газете написали. Но не все порадовались за Наталью – после выхода статьи неизвестные подожгли огромный стог сена…

В Дробышево Наталья с мужем и двумя детьми переехала в 2003 году. Тут и железная дорога, дом культуры, школа, детский сад, магазины. Все, что надо для жизни. А в селе Зеленая Долина всех этих благ цивилизации не было. «Все школьные годы мне приходилось преодолевать километры, чтобы добраться до учебного заведения. Когда на автобусе, а когда и пешком. Не хотела такой участи своим детям, потому и переехали. В селе людей осталось чуть больше сотни, работы нет, а значит и перспективы», – рассказала многодетная мама четырех сыновей и одной дочки (Станислав – 23 года, Виталий – 17 лет, Виктор – 6 лет, Дмитрий – 4 года и Татьяна – 7 лет).

Фермерством женщина «заболела» давно. Еще лет десять назад она оббивала пороги госучреждений, чтобы чиновники посодействовали в создании кооператива. «Я хотела, чтобы владельцы крупного рогатого скота могли дороже сдавать молоко и мясо, чтобы был контроль качества этой продукции. Я приглашала соседей объединиться, но они отмахивались, говорили, мол, ты начни, а мы – посмотрим. Люди не верили. Сами понимают, что село живет благодаря сельскому хозяйству и животноводству. Человек продает молоко, чтобы купить кусок хлеба. Молоко покупают у нас очень дешево, а я хотела, чтобы фермерский труд был оценен, и была приемлемая цена для двух сторон. Чтобы не только закупщик был доволен, но и фермер. Но люди не верили, что такое возможно», – рассказала 41- летняя собеседница.

Доказать обратное Наталья смогла летом прошлого года, когда стала победительницей программы стимулирования развития малого предпринимательства «Украинский донецкий куркуль» при финансовой поддержке ДонОГА. На протяжении двух месяцев она корпела над бизнес-планом – писала, переписывала, высчитывала. «Мне для полного старта необходимо было 1 млн 165 тыс. грн, и это при том, что собственных средств у меня было около 200 тысяч. Но самая большая сумма, которую можно получить, участвуя в программе, 500 тысяч. На грантовые деньги купила коров – 9 голов джерсейской породы и 8 голов голштинской породы (до этого в хозяйстве уже было 4 коровы, куры, утки, кролики и лошадь породы украинская скаковая – прим. ред.). Коровы очень дорого стоят, одна – около 28 тыс. грн, это где-то 55 грн за килограмм живого веса. Это я покупала осенью прошлого года, а сейчас цена подскочила до 80 грн», – посетовала она.

«Понимаете, покупкой коров нельзя ограничиться. Необходимая техника: охладитель молока, анализатор молока, молокопровод. Надеюсь, в скором времени все это у меня будет благодаря поддержке Датского совета по делам беженцев», – продолжила собеседница.

Сейчас на фермерском хозяйстве «Сафира» (в переводе с арабского означает «посол, который зарабатывает себе имя собственным трудом») помимо Натальи и ее мужа работают еще два человека. Гайдук их официально трудоустроила. «Один из помощников – дояр. Мужчина окончил специальные курсы и с помощью аппарата доит коров. Второй – пастух, помогает следить за живностью, кормить и поит их, убирает хлев, заготавливает корм», – перечислила она.

Наталья надеется, что в скором времени куркулей в животноводстве станет больше. Ведь теперь люди поверили, что все возможно, стоит только захотеть. «Многие интересуются, спрашивают. Но не все настроены положительно, завистников хватает: то сено подожгут, то угрожают. Скучать не приходится. Но как говорится, собака лает – караван идет», – заключила куркуль.

Фото Евгения Гончаренко

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»

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