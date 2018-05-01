Выйти из Донбасса: Воронка возможностей для Путина сужается. Новости

Обострение отношений между США и Россией на сирийском полигоне может отразиться на Украине. Об этом заявил российский историк, оппозиционер Андрей Зубов (на фото), пишет «Гордон».

«Варианты возможны. Ведь как действует (президент России Владимир) Путин? Когда его ударяет сильный, он бьет по слабому. Такая у него манера. На Евфрате разбили вагнеровцев – что он сделал? Он же не пошел против американцев, он понимает, что это невозможно. Он пошел против сирийских ополченцев в Восточной Гуте и несколько дней назад окончательно ее завоевал, даже, говорят, применив химическое оружие с помощью иранцев и асадовцев. Так что этот удар в Сирии плюс санкции теоретически могут побудить его начать эскалацию в Украине, чтобы потом сказать: "Мы готовы уговорить руководство "ДНР/ЛНР", но вы, ребята, снимайте санкции, потому что мы голодаем, "республики" голодают, а с голодухи можно и до Киева дойти". То есть такое возможно помыслить», – заявил Зубов.

Историк отметил, что, по его мнению, Путин на это не решится. «Сейчас уже не то время. В 2014 году было ощущение, что все можно, авантюра за авантюрой, народ поддерживает… Сейчас такого ощущения нет. Сейчас у них проблема, как выйти, и все более и более суживающейся воронки возможностей…», – резюмировал он.