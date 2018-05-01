АТО на Донбассе – самый затяжной конфликт в Европе с 1945 года. Новости

Несмотря на неподходящее название, аббревиатура «АТО» для характеристики силовых операций различного характера, сохранялась, в том числе также из-за желания западных партнеров решить конфликт мирным путем переговоров. Такую мысль высказал политолог Алексей Якубин, пишет «ГолосUA».

«АТО во многом начиналась как операция достаточно быстрая. В дальнейшем же под данной аббревиатурой осуществлялся ряд операций, смысл которых на протяжении лет менялся. А Европе антитеррористические операции не могут длиться годами. Несколько дней – это максимум. В условиях же Украины, формулировка АТО была найдена стихийно. Но уже во время Дебальцево можно было понять, что это уже не антитеррористическая операция, а масштабное силовое столкновение», – отметил эксперт.

Тем не менее, Якубин добавил, что данный ярлык использовался также и потому, что во многом здесь играла позиция западных партнеров, которые до сих пор надеются на Минские соглашения. И поэтому, чтобы решить конфликт, нужно делать акцент на дипломатии, на мирном урегулировании конфликта. К тому же, данная аббревиатура меньше подразумевает милитарное решение проблемы и связано с миротворческими усилиями.

«Кроме того, за время проведения АТО, мы увидели появление нескольких параллельных центров управления ситуацией в зоне конфликта. С одной стороны, был антитеррористический штаб при СБУ. А с другой стороны, параллельно существовали нацгвардия, которая подчиняется МВД. То же касается нацполиции, пограничных пунктов и т.д., которые в своей работе противоречили друг другу», – напомнил политолог.

Якубин, также напомнил, что термин «АТО» изначально устраивал украинских политиков, которые хотели на момент его начала быстро провести выборы. Тогда как с другой стороны, она поддерживалась нашими международными партнерами, которые видели в этом возможность миротворческого решения проблемы. «К тому же, по своей длительности, АТО, которое с сегодняшнего дня перешло в ООС, длится больше, чем Великая Отечественная война. И это самый затяжной конфликт в Европе с 1945 года. Даже конфликты на Балканах заняли меньше времени», – сообщил эксперт.

Подытоживая, Якубин, заключил, что то, что мы подразумеваем под «АТО» – было совокупностью разноплановых военных операций, часть которых имела антитеррористический аспект, а часть носила сугубо милитарный характер с целью подавления значительных противника. С целью военного удержания линии размежевания, со всеми вытекающими последствиями.