Фестиваль «32 мая» перенесут ближе к Луганску. Новости

На территории Луганской области планируется провести фестиваль «32 мая. Ранее он проводился в неподконтрольном украинскому правительству Луганске. Об этом сообщила соорганизатор фестиваля Юлия Красильникова, передает «Громадське радіо».

По ее словам, фестиваль будет проходит в городе Счастье. «В прошлом году был в Северодонецке и так мы перебираемся все ближе к его родине. С учетом условий в прифронтовой зоне, в ночное время сложно что-то производить. Программа будет более дневная, что нехарактерно для него. Фестиваль проходил в Луганске 6 лет и был приурочен к Дню защиты детей и звучал как «Ночь социально-юношеских фильмов под открытым небом» и соответственно фильмы были всегда тематические, о детях, с какими проблемами они сталкиваются. Всегда был совершенно недетский. В сложных вопросах, о которых не принято говорит в контексте детей. В прошлом году мы попытались его восстановить и провели в Северодонецке. 2 года он не проходили до этого. Теперь мы решили повторить опыт, но более локально, чтоб дать глоток фестивального радостного воздуха в прифронтовой зоне», – рассказала она.

При этом Красильникова не исключила рисков, связанных с обстрелами, но отметила, что для проведения выбрали нестандартное место для города. «Все привыкли проводить праздники на центральной площади, а мы выбрали локацию, которая могла бы жить дальше, хотим ее отремонтировать. Подростки, с которым мы говорили, сказали, что хотели бы ее использовать дальше. Место называется «Яма», и там раньше была танцевальная площадка, сейчас остался только круг площадки. Мы хотим ее использовать по назначению, потому что десятки лет она обрастает кусты и травой», – пояснила Красильникова.

Также она сообщила, что для организации фестиваля ориентируются в основном на местных партнеров, «потому что приглашать кого-то даже для того, чтоб посмотреть, слишком сложно добираться».

По ее словам, программа фестиваля «гибко-плавающая, потому что мы изначально отказались от идеи делать фестиваль для себя и решили полностью ориентироваться на запрос местных жителей». «И решили сделать то, что будет интересно делать и им, и нам. Пока у нас вырисовывается детская зона, с различными активностями, будет зона с едой, будет дискотека для молодежи» – рассказала она и дополнила, репертуар кино только формируется.

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