В Святогорске погиб 5-летний ребенок. Новости

В Святогорске (Донецкая обл.) приехавшая на отдых 29-летняя женщина не уследила за своим 5-летним сыном, которого нашли без сознания в искусственном водоеме во дворе часного дома, где отдыхала семья. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

Тело мальчика обнаружили в яме с водой во дворе частного дома. Смерть ребенка предварительно квалифицировано как несчастный случай. «Предварительно установлено, что 29-летняя мать погибшего вместе с сожителем приехали на отдых в Святогорск из Краматорска. Через некоторое время взрослые заметили отсутствие мальчика и начали его искать. К сожалению, ребенка нашли без сознания в искусственном водоеме во дворе часного дома, где отдыхала семья», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Полиция обращается ко всем родителям и напоминает о необходимости должным образом следить за своими детьми. Малолетних детей не следует оставлять одних без контроля взрослых.